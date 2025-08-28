آسيا تئن تحت وطأة الفيضانات.. ووفاة العشرات في الهند وفيتنام

أودت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو وكشمير الهندية بأكثر من 30 شخصاً، وفق ما أفاد مسؤولون. وأدى انزلاق للتربة على الطريق إلى معبد فايشنو ديفي الهندوسي الشهير إلى سقوط 33 قتيلاً على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول إدارة الكوارث المحلية محمد إرشاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن الأمطار كانت قياسية في منطقتين. وسجلت منطقتا جامو وأدهامبور أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة، إذ شهدت جامو هطول 296 مليمتراً، أي أعلى بـ 9 % عن الرقم القياسي المسجل عام 1973.

وسُجل في أدهامبور هطول 629.4 مليمتراً، في زيادة نسبتها 84 % عن المستوى المسجّل عام 2019. واعتبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن سقوط القتلى أمر محزن. وذكرت الإدارة المحلية، أن الآلاف أُجبروا على الفرار من منطقة جامو. وأُغلقت المدارس في المنطقة.

وقال رئيس وزرائها عمر عبد الله، إن المسؤولين يعانون من انقطاع شبه كامل للاتصالات. كما ارتفع منسوب نهر جهلم في وادي كشمير متجاوزاً مستوى الخطر، فيما حذرت السلطات من خطر وقوع فيضانات، بما في ذلك في مدينة سريناغار الرئيسية.

كما قال مصدر حكومي في الهند، إن البلاد فتحت جميع أبواب السدود الرئيسية على الأنهار في الشطر الهندي من إقليم كشمير، بعد هطول أمطار غزيرة وحذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات. وقالت باكستان إنها تلقت التحذير وأصدرت بعد ذلك بدورها تحذيراً من الفيضانات في ثلاثة أنهار تتدفق إلى البلاد من الهند.

إلى ذلك، حذرت السلطات الباكستانية، من حدوث فيضان كبير في نهر رافي بمنطقة شاه دارة شرق البلاد، حيث تواجه الأنهار في إقليم البنجاب خطراً مرتفعاً بشكل استثنائي من وقوع فيضانات بسبب مزيج من هطول الأمطار الغزيرة ومن المياه الفائضة التي تطلقها الهند من السدود، وفق ما أوردت قناة جيو الإخبارية الباكستانية.

ونقلت جيو عن مصدر حكومي هندي القول، إن الهند فتحت جميع بوابات السدود الرئيسية على الأنهار في الجزء التابع لها من منطقة جامو وكشمير، عقب هطول أمطار غزيرة، وحذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات في مجرى النهر.

فيضانات وانهيارات

في الأثناء، تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، أمس، في مناطق بجنوب شرق آسيا، حيث لقى ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم في أعقاب عاصفة استوائية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الفيضانات وقعت في عدة أقاليم بشمال ووسط فيتنام، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وفقدان شخص، كما أصيب 34 آخرون.

وغمرت الأمطار العديد من الشوارع في هانوي وكذلك السيارات والدراجات النارية. وأفاد سكان برؤية أسماك صغيرة تسبح في منازلهم التي غمرها الفيضان.

وأفادت الحكومة بتعرض ما يربو على 8000 منزل لأضرار وغمر الأمطار لعشرات آلاف الهكتارات من حقول الأرز، كما انقطعت الكهرباء عن 1.6 مليون شخص مؤقتاً.

وفي تايلاند، لقى شخص حتفه وفُقد آخر جراء انهيار أرضي في منطقة بمدينة شيانج ماي بشمال البلاد. وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها في تايلاند، إن عدة منازل تضررت، كما أصيب عدد قليل من الأشخاص بسبب الفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية بالأقاليم الواقعة بشمال البلاد. وحذرت إدارة الأرصاد التايلاندية من هطول الأمطار في شمال وشمال شرق البلاد.

حرارة قياسية

على صعيد متصل، بلغت الحرارة في طوكيو لليوم العاشر على التوالي 35 درجة مئوية أو أكثر مسجلة رقماً قياسياً، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس، فيما يسبب تغير المناخ موجات حر في كل أنحاء العالم.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن توالي أيام الحر إلى هذا الحد غير مسبوق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1875. ويتوقع أن تنتهي موجة الحر اليوم بانخفاض الحرارة إلى ما دون 35 درجة مئوية.

قالت وزارة النقل الصينية، أمس، إن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق واسعة في البلاد ألحق أضراراً بالطرق تزيد قيمتها على 16 مليار يوان (2.24 مليار دولار). وقال لي ينغ الناطق باسم وزارة النقل للصحافيين، إن التقدير الأولي يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق منذ بداية موسم السيول ويتضمن ذلك 23 مقاطعة ومنطقة وبلدية، أي أكثر من ثلثي التقسيمات الإدارية في الصين.