آسيا تئن تحت وطأة الفيضانات.. ووفاة العشرات في الهند وفيتنام

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن الأمطار كانت قياسية في منطقتين. وسجلت منطقتا جامو وأدهامبور أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة، إذ شهدت جامو هطول 296 مليمتراً، أي أعلى بـ 9 % عن الرقم القياسي المسجل عام 1973.
وسُجل في أدهامبور هطول 629.4 مليمتراً، في زيادة نسبتها 84 % عن المستوى المسجّل عام 2019. واعتبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن سقوط القتلى أمر محزن. وذكرت الإدارة المحلية، أن الآلاف أُجبروا على الفرار من منطقة جامو. وأُغلقت المدارس في المنطقة.
وقال رئيس وزرائها عمر عبد الله، إن المسؤولين يعانون من انقطاع شبه كامل للاتصالات. كما ارتفع منسوب نهر جهلم في وادي كشمير متجاوزاً مستوى الخطر، فيما حذرت السلطات من خطر وقوع فيضانات، بما في ذلك في مدينة سريناغار الرئيسية.
كما قال مصدر حكومي في الهند، إن البلاد فتحت جميع أبواب السدود الرئيسية على الأنهار في الشطر الهندي من إقليم كشمير، بعد هطول أمطار غزيرة وحذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات. وقالت باكستان إنها تلقت التحذير وأصدرت بعد ذلك بدورها تحذيراً من الفيضانات في ثلاثة أنهار تتدفق إلى البلاد من الهند.
ونقلت جيو عن مصدر حكومي هندي القول، إن الهند فتحت جميع بوابات السدود الرئيسية على الأنهار في الجزء التابع لها من منطقة جامو وكشمير، عقب هطول أمطار غزيرة، وحذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات في مجرى النهر.
فيضانات وانهيارات
وذكرت وسائل إعلامية، أن الفيضانات وقعت في عدة أقاليم بشمال ووسط فيتنام، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وفقدان شخص، كما أصيب 34 آخرون.
وغمرت الأمطار العديد من الشوارع في هانوي وكذلك السيارات والدراجات النارية. وأفاد سكان برؤية أسماك صغيرة تسبح في منازلهم التي غمرها الفيضان.
وأفادت الحكومة بتعرض ما يربو على 8000 منزل لأضرار وغمر الأمطار لعشرات آلاف الهكتارات من حقول الأرز، كما انقطعت الكهرباء عن 1.6 مليون شخص مؤقتاً.
وفي تايلاند، لقى شخص حتفه وفُقد آخر جراء انهيار أرضي في منطقة بمدينة شيانج ماي بشمال البلاد. وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها في تايلاند، إن عدة منازل تضررت، كما أصيب عدد قليل من الأشخاص بسبب الفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية بالأقاليم الواقعة بشمال البلاد. وحذرت إدارة الأرصاد التايلاندية من هطول الأمطار في شمال وشمال شرق البلاد.
حرارة قياسية
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن توالي أيام الحر إلى هذا الحد غير مسبوق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1875. ويتوقع أن تنتهي موجة الحر اليوم بانخفاض الحرارة إلى ما دون 35 درجة مئوية.