فيتنام والصين تتحسبان لإعصار «كاجيكي».. وباكستان تواجه الفيضانات

تعمل السلطات الفيتنامية على إجلاء أكثر من 300 ألف شخص، مع إلغاء رحلات جوية داخلية، عشية وصول الإعصار «كاجيكي» المتوقع إلى الساحل الشرقي لفيتنام اليوم، وتستعد له كذلك الصين، فيما تواصل باكستان التصدي للفيضانات، في وقت تكافح إسبانيا والبرتغال حرائق الغابات.

وبحسب السلطات المختصة سيتم ترحيل أكثر من 325 ألفاً و500 شخص في خمس محافظات ساحلية إلى مدارس ومبانٍ عامة حوّلت إلى مراكز إيواء مؤقتة. وحذرت خدمة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية من أن الوضع شديد الخطورة ولا ضمانات لأي مركبة أو منشأة، مثل سفن السياحة أو الصيد، فضلاً عن منشآت تربية الأحياء المائية.

وبحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام، اشتدت قوة العاصفة، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 166 كيلومتراً في الساعة. وألغت الخطوط الجوية الفيتنامية 22 رحلة على الأقل من مدن مركزية وإليها. وقالت شركة فيت جيت للطيران إنها ستلغي أو تؤجل الرحلات الجوية.

وأغلقت مدينة سانيا الصينية، المشهورة بمنتجعاتها الساحلية وشواطئها الرملية، معالمها السياحية ومقار الأعمال وأوقفت حركة النقل العام. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في هاينان ومقاطعة قوانغدونغ ومنطقة قوانغشي المجاورتين، وذكر أنه من المتوقع أن تهطل أمطار يبلغ منسوبها 320 مليمتراً على مناطق في هاينان.

ووفقاً لما أظهرته منشورات على حساب الحكومة المحلية لمدينة سانيا على تطبيق وي تشات، أصدرت المدينة تحذيراً باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى ضمن نظام التحذيرات الصيني.

شوارع غارقة

واجتاحت أمطار غزيرة أجزاء من باكستان، ما أدى إلى غرق الشوارع وإلحاق أضرار بالمنازل ومقتل سبعة أشخاص على الأقل في مدينة ديرا إسماعيل خان. وفي العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبيندي، تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي استمر لساعات في حدوث فيضانات عارمة في الجداول والمصارف. وغمرت المياه منطقة بهارا كاهو ودخلت المياه إلى المتاجر والمنازل وتقطعت السبل بالمركبات.

وفي ديرا إسماعيل خان، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق.

وأعلنت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم خيبر-باختونخوا الباكستاني أن 406 أشخاص لقوا حتفهم بسبب عواصف رعدية وفيضانات عارمة بمختلف أنحاء الإقليم منذ 15 أغسطس. وأضافت أنه من بين الضحايا 305 رجال و55 امرأة و46 طفلاً، بينما أصيب 247 شخصاً آخرين، من بينهم 179 رجلاً و38 امرأة و30 طفلاً، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية.

في الوقت ذاته، تواصل إسبانيا والبرتغال مكافحة حرائق الغابات. وبعد عملياتهم الناجحة في مكافحة حريق كبير في منطقة إكستريمادورا جنوب غربي إسبانيا، انتقل عمال فريق الإطفاء الألماني إلى العمل شمالاً في منطقتي قشتالة وليون، حيث تم إرسالهم هناك من قبل غرفة العمليات الإسبانية إلى قرية لا بانيا لحمايتها من ألسنة اللهب التي تقترب منها.

وذكرت صحيفة «ليونوتيسياس» أن نحو 330 شخصاً من سكان القرية تم إجلاؤهم بالفعل، حيث يشتعل في هذه المنطقة أحد الحرائق الـ14 النشطة في أنحاء إسبانيا، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإسباني «آر تي في إي».

ومنذ بداية الشهر الجاري، تجتاح إسبانيا والبرتغال المجاورة أسوأ حرائق غابات منذ سنوات طويلة. وقد لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في كلا البلدين. ووفقاً لتقديرات أولية صادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، السبت، فقد تم تدمير نحو 6840 كيلومتراً مربعاً من الغابات والمناطق النباتية منذ بداية العام في كلا البلدين معاً، وهو ما يعادل تقريباً 958 ألف ملعب كرة قدم.