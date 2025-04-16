عودة 60 ألف أفغاني من باكستان في أسبوعين

عاد نحو 60 ألف أفغاني إلى بلادهم منذ أعلنت باكستان قبل أسبوعين نيتها ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أمس. وجاء في بيان للمنظمة «في الفترة ما بين 1 و13 أبريل 2025، سجلت المنظمة الدولية للهجرة زيادة كبيرة في عمليات الإعادة القسرية، مع عودة نحو 60 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبري طورخام وسبين بولدك»، الحدوديين.

وأشار رئيس المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان ميهونغ بارك، إلى أنه «مع حملة الترحيل واسعة النطاق الجديدة التي أطلقتها باكستان، تتزايد الاحتياجات بسرعة عند الحدود أو في المناطق المضيفة التي تواجه صعوبات من أجل استيعاب عدد العائدين الكبير».

يميز القانون بين حاملي بطاقات الإقامة البالغ عددهم 800 ألف شخص والتي تم إلغاؤها كلها، وحاملي بطاقة تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البالغ عددهم 1,3 مليون شخص أجبروا على مغادرة إسلام آباد، ولكن سمحت لهم السلطات بالإقامة في مناطق أخرى في باكستان حتى 30 يونيو.

وبحلول نهاية 2023، قامت باكستان بترحيل أكثر من 800 ألف أفغاني. وتتهم باكستان، التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية وأعمال عنف، هؤلاء المهاجرين بمفاقمة الاضطرابات على أراضيها. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي بأن نحو 1,6 مليون أفغاني معرضون للترحيل هذا العام.