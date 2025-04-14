الأقمار الصناعية ترصد أكبر سفينة حربية في تاريخ كوريا الشمالية

التقطت شركتا ماكسار تكنولوجيز وبلانت لاز للأقمار الصناعية سفينة ضخمة تحت الإنشاء في حوض بناء السفن بالساحل الغربي لكوريا الشمالية.

ويبعد حوض نامبو الذي رصدت فيه السفينة الحربية 60 كيلو متراً عن العاصمة الكورية بيونغ يانغ، وقالت الشركتان إن حجم السفينة ضعف حجم كل السفن في أسطول الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

واعتبر المحللون أن الصور تظهر استمرار كوريا الشمالية في بناء ترسانتها البحرية وتسليحها، مرجحين أن السفينة المرصودة فرقاطة صواريخ موجهة مصممة لحمل تلك الصواريخ بأنابيب عمودية لاستهداف بري وبحري، وفقما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأكدا جوزيف بيير موديز وجينيفر جون من مركز الدراسات الاستراتيجية لـ«CNN»، أن الفرقاطة يبلغ طولها نحو 140 متراً، الأمر الذي يجعلها الأكبر في تاريخ ترسانة كوريا الشمالية على الإطلاق.