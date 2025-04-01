الهند.. 21 قتيلاً في انفجار بمصنع للألعاب النارية

لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً مصرعهم فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح، الثلاثاء، في انفجار بمصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حسبما أعلنت السلطات.

وأدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن لمسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات (شمال غرب).

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل، إنّ "انفجاراً ضخماً وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني"، موضحاً أنّ هذا المصنع يعمل من دون ترخيص.. وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.

من جانبه، قال المسؤول في الشرطة سي. إل. سولانكي، إنّ "عدد القتلى في هذا الحادث الذي وقع في وحدة تصنيع الألعاب النارية، ارتفع الآن إلى 21".

وكانت السلطات أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 18 شخصاً على الأقل.

وقال المسؤول في حكومة المقاطعة ميهير باتيل إنّ "الانفجار كان قوياً للغاية، إلى درجة أن أشلاء بعض الضحايا عُثر عليها في مزرعة تقع على بعد 200 أو 300 متر من المكان".

وتعد الانفجارات في مصانع الألعاب النارية أمراً شائعاً في الهند، حيث لا يلتزم أصحابها غالباً بقواعد السلامة.

وفي العام الماضي، قُتل 11 شخصاً في انفجار في مصنع للألعاب النارية في ولاية ماديا براديش وسط البلاد.

وفي العام 2019، قُتل 18 شخصا في حادث مشابه في مصنع في باتالا في ولاية البنجاب (شمال)، فيما قُتل عشرة آخرون في العام ذاته في ظروف مماثلة في بادوهي في أوتر براديش (شمال).