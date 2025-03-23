توافق ياباني كوري صيني على تعزيز التعاون

توافق وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والصين، خلال اجتماع ثلاثي في طوكيو، أمس، على تعزيز التعاون بين بلدانهم، وفق ما أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي ايوايا. وقال ايوايا للصحافيين بعد الاجتماع: «أجرينا تبادلاً صريحاً لوجهات النظر حول التعاون الثلاثي والشؤون الدولية والإقليمية من منظور واسع، وأكدنا على تعزيز التعاون في المستقبل».

وأضاف الوزير الياباني: «في ظل الوضع الدولي بالغ الخطورة، أعتقد أننا قد نكون بالفعل عند منعطف تاريخي.. هذا يزيد من أهمية التغلب على الانقسام والمواجهة من خلال الحوار والتعاون». وأعرب ايوايا خلال المحادثات عن قلقه بشأن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تتناول محادثات البلدان الثلاثة، وهي الأولى بين وزراء خارجية الدول الثلاث منذ عام 2023، العديد من القضايا، ما سيمهد الطريق لعقد قمة ثلاثية بين زعماء تلك الدول بعد قمة عُقدت في سول العام الماضي.

وسيعقد ايوايا أيضاً اجتماعات ثنائية منفصلة مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي، بما في ذلك أول حوار اقتصادي رفيع المستوى مع بكين منذ ست سنوات. وكان ايوايا قال قبل أيام إن الاجتماع مع نظيره الصيني سيشمل مناقشة حظر واردات المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته بكين بعد تسرب مياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما النووية المدمرة اعتباراً من عام 2023.