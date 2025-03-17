5 قتلى في هجوم انتحاري جنوب غرب باكستان

قال مسؤولون، أمس، إن سيارة محملة بالمتفجرات يقودها مسلحون اندفعت باتجاه قافلة تقل قوات شبه عسكرية، ما أسفر عن مقتل 5 على الأقل في جنوب غرب باكستان، وذلك بعد أيام فقط من اختطاف قطار واحتجاز رهائن لمدة 36 ساعة. وأعلن مسلحون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع في منطقة نوشكي في إقليم بلوشستان.

وقال قائد شرطة منطقة نوشكي، إن أكثر من 30 من أفراد القوات شبه العسكرية أصيبوا أيضاً. وأفاد شاهد ريند، الناطق باسم حكومة إقليم بلوشستان، بأن المسلحين استهدفوا حافلة تحمل جنوداً من أفراد القوات الحدودية في منطقة نوكشي بالإقليم. وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن السلطات قالت إن المسلحين فتحوا النيران على الحافلة بعد الانفجار.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف الهجوم الذي جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة أمنية متزايدة في مناطقها المتاخمة لأفغانستان.

وقال سارفراز بوجتي، رئيس وزراء بلوشستان، إن قوات الأمن ردت بإطلاق النار وقتلت ما لا يقل عن أربعة من المهاجمين.

وذكر الجيش الباكستاني أن مسلحين سيطروا الثلاثاء الماضي على قطار جعفر إكسبريس في ممر جبلي ناء في إقليم بلوشستان، وفجروا مسارات القطار في هجوم أدى إلى مقتل 31 جندياً ومدنياً. وفي إقليم خيبر بختون خوا، أدان رئيس وزراء الإقليم، علي أمين جندابور، سلسلة من الهجمات على الشرطة في جميع أنحاء الإقليم.. ولم يقدم أرقاماً لأعداد القتلى والمصابين.