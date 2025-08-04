الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في مقتل وفقدان وإصابة العشرات من الأشخاص بسبب الفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة فيتنام ولشعب فيتنام الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت السلطات المكلفة إدارة الكوارث، أمس، أن حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال فيتنام ارتفعت إلى 10 قتلى.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في الأيام الأخيرة في مقاطعات سون لا وفو ثو وتوين كوانغ وخصوصاً ديان بيان، ما أدى إلى عزل مجموعات سكانية.

وأكدت وزارة الزراعة مقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين في تيا دينه وزا دونغ بمقاطعة ديان بيان. وتم نقل السكان إلى مناطق آمنة، بينما عادت خدمات الكهرباء والاتصالات بحلول مساء أمس.

وتشهد فيتنام حالياً موسم العواصف الاستوائية الذي غالباً ما يحدث فيضانات وانزلاقات للتربة. ويقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يتسبب في ظواهر مناخية أكثر حدة، ما قد يزيد من احتمال حدوث فيضانات مدمرة.

في أستراليا، قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إن خدمات الطوارئ تبحث عن امرأة «جرفتها مياه الفيضانات» وسط أمطار غزيرة وثلوج في الولاية.

وقالت شرطة الولاية إنها تلقت بلاغات في وقت متأخر السبت تفيد بأن سيارة من نوع ميني كانتريمان «حاولت عبور مياه الفيضانات» في منطقة هانتر فالي للنبيذ شمال سيدني «قبل أن تعلق» وجرفت المياه الراكبة، وهي امرأة يعتقد أنها في العشرينيات من عمرها، أثناء محاولتها الخروج من السيارة.

وتمكنت السائقة، وهي امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً، من مغادرة السيارة ولم تصب بأذى.

وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً جرفته مياه الفيضانات أيضاً بعد أن علق في شجرة قريبة. وتمكنت خدمات الطوارئ في النهاية من سحبه إلى الشاطئ ونقله إلى المستشفى.

وقالت السلطات الأسترالية، إن عدة بلدات في شرق أستراليا غطتها طبقة من الثلوج هي الأكثر سمكاً منذ عقود، إذ اجتاح طقس عاصف المنطقة مطلع الأسبوع ما تسبب في حدوث سيول وتقطع السبل بسيارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وقالت ميريام برادبري، الخبيرة بمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، إن عاصفة هوائية باردة أسقطت ثلوجاً وصل سمكها إلى 40 سنتيمتراً على أنحاء من ولاية نيو ساوث ويلز بشمال البلاد السبت، وهي أكبر كمية منذ منتصف الثمانينيات. وأضافت أن الثلوج تساقطت أيضاً على مناطق بولاية كوينزلاند المجاورة لأول مرة منذ 10 سنوات.

وقالت خدمة الطوارئ إنها استجابت لأكثر من 1455 حادثاً، بينما تقطعت السبل بأكثر من 100 سيارة بسبب الثلوج. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عشرات الآلاف من المنازل قضت الليل دون كهرباء.

في باكستان، من المتوقع هطول أمطار غزيرة واسعة النطاق على أنحاء البلاد بدءاً من اليوم، حيث حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في البلاد من وقوع فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة مع بدء موجة رياح موسمية قوية أخرى.

ونقلت صحيفة «جيو» الإخبارية عن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية القول إنه من المتوقع أن يجلب نظام جوي جديد أمطاراً غزيرة على معظم أنحاء المناطق الشمالية والوسطى، خلال الفترة بين اليوم والسابع من أغسطس الجاري.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المرجح أن تتأثر كل من آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان، بالموجة الجديدة من الأمطار الغزيرة.