ارتفاع معدل المواليد في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 9 سنوات

أظهرت بيانات أولية اليوم الأربعاء أن معدل المواليد في كوريا الجنوبية ارتفع في 2024 لأول مرة منذ تسع سنوات بفضل زيادة معدل الزواج، مما يشير إلى تحسن في الأزمة الديموجرافية التي تعانيها البلاد.

وبحسب إحصاءات كوريا، بلغ معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها، 0.75 في عام 2024.

وفي عام 2023، انخفض معدل المواليد للعام الثامن على التوالي إلى 0.72، وهو الأدنى في العالم، من 1.24 في عام 2015 مما أثار المخاوف بشأن الصدمة الاقتصادية للمجتمع من هذه الوتيرة السريعة.

ومنذ عام 2018، أصبحت كوريا الجنوبية العضو الوحيد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يبلغ معدله أقل من واحد‭ ‬بالمئة.

واتخذت كوريا الجنوبية تدابير مختلفة لتشجيع الشبان على الزواج وإنجاب الأطفال بعد أن أعلن الرئيس الموقوف عن ممارسة مهامه يون سوك يول عن "أزمة ديموجرافية وطنية" وخطة لإنشاء وزارة جديدة مخصصة لمعالجة انخفاض معدل المواليد.

وارتفعت الزيجات، وهي مؤشر رئيسي للمواليد الجدد، 14.9 بالمئة في عام 2024. وهي أكبر زيادة منذ بدء إصدار البيانات في عام 1970.

وزادت الزيجات لأول مرة منذ 11 عاما في 2023 بواقع واحد بالمئة مدعومة بدفعة ما بعد الجائحة.

وعلى مستوى البلاد، فإن معدل المواليد المسجل العام الماضي هو الأدنى في العاصمة سول وبلغ 0.58.