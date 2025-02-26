وفاة 29 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في أفغانستان

قتل 29 شخصاً على الأقل، أمس، جراء أمطار غزيرة وزخات من البَرَد هطلت على ولايتين في جنوب غرب أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأدت «عاصفة من البَرَد إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة ستة أشخاص» في ولاية فراه، بحسب المسؤول عن قسم إدارة الكوارث المحلي محمد يسرائيل سيار.

وأوضح أن الضحايا، وبينهم نساء وأطفال، ينتمون إلى عائلتين كانتا تقومان بنزهة في الطبيعة.

وفي قندهار، أحصى قسم إدارة الكوارث مقتل ثماني نساء وأطفال جراء أمطار غزيرة وفيضانات في أنحاء مختلفة من الولاية.

وأفاد المصدر ذاته في بيان بأن سقفاً قد انهار على عائلة، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلين وفتاة، في حين قضى طفل غرقاً في ناحية أخرى من الولاية.

وأشار إلى أن ثلاث فتيات بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من العمر، لقين حتفهن أثناء قيامهن بغسل الملابس.

وغالباً ما تعاني أفغانستان، إحدى أفقر دول العالم ومن أكثرها عرضة لتداعيات التغير المناخي، من عواصف مميتة أو فيضانات مفاجئة.

وخلال أيام معدودة في مايو 2024، أسفرت فيضانات غير متوقعة عن مقتل 300 شخص على الأقل وفقدان كثيرين.