«هارموني 2025» في إندونيسيا.. مساحة لتعزيز الوعي بحوار الأديان

ينظم مجلس حكماء المسلمين معسكر «Harmony Camp 2025» في مدينة باندونغ الإندونيسية حالياً وحتى 27 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بالحوار بين الأديان والقضايا البيئية وهي Eco Learning Camp-Bandung، ومركز الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية بإندونيسيا، وشبكة Gusdurian، وGreenfaith Indonesia.

ويُشرف الفرع الإقليمي لمجلس حكماء المسلمين في جنوب شرق آسيا، الذي يتخذ من العاصمة الإندونيسية جاكرتا مقرّاً له، على تنظيم هذا المعسكر، الذي انطلق الاثنين ويجمع 40 شابّاً وشابة تم اختيارهم من بين عشرات المتقدمين للمشاركة في هذا الحدث الفريد من نوعه.

تعزيز التفاهم

ويهدف المعسكر إلى تعزيز التفاهم بين أتباع الديانات، وتوفير مساحة للحوار والتواصل بين الشباب، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز دور القيم الدينية في حماية المناخ.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجلس لتعزيز التعايش في جنوب شرق آسيا، وسعيه إلى ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح والإخاء الإنساني بين أتباع مختلف الثقافات والأديان في المنطقة، وتعزيز مشاركة الشباب في المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر سلاماً وتسامحاً.

قمة الأديان

وفي إطار التزامه بالمسؤولية الدينية تجاه قضايا البيئة والمناخ، يقود «حكماء المسلمين» جهوداً كبيرة في هذا المجال من خلال تنظيم قمة الأديان من أجل المناخ في نوفمبر 2023 بأبوظبي، التي توجت بإطلاق وثيقة «نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ»، وتنظيم جناح الأديان لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف في (COP28) بدبي، والمشاركة في تنظيم قمة الأديان من أجل المناخ في باكو أذربيجان2024، إلى جانب تنظيم جناح الأديان في مؤتمر المناخ (COP29).

ويعكس معسكر «Harmony Camp 2025» التزام المجلس بدعم المبادرات الشبابية، وتعزيز التعاون بين الأديان والثقافات، إضافة إلى دمج القيم الدينية في الجهود البيئية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على مبادئ التعايش والسلام في جنوب شرق آسيا والعالم.