زعيم كوريا الشمالية يشدد على مبدأ "الأيديولوجية أولا" للجيش

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "الجنود والأسلحة والأيديولوجية" بالعناصر الثلاثة الأساسية للقوات المسلحة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم أبرز خلال زيارته لجامعة عسكرية وسياسية، مبدأ "الأيديولوجية أولا"، قائلا إن "السلاح بدون أيديولوجية ليس سوى قطعة من الحديد".

وأضاف كيم أن الجيش الشعبي الكوري "الذي يدافع عن القضية الأكثر عدلا والدولة الأكثر عدلا والشعب الأكثر عدلا، لابد وأن يكون بكل تأكيد أقوى جيش في العالم".

وأفادت الوكالة بأن كيم اعتبر الجنود والأسلحة والأيديولوجية ثلاثة عناصر للقوات المسلحة، مؤكدا أن "إضفاء الأيديولوجية على الجيش قبل تسليحه بالتكنولوجيا العسكرية هو جوهر بناء الجيش".

وخلال زيارة لجامعة "كيم إيل-سونج" للعلوم السياسية، ألقى كيم خطابا أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووصف الجامعة، التي تحمل اسم جده مؤسس كوريا الشمالية، بأنها الكلية العسكرية والسياسية العليا للقوات المسلحة.