6 قتلى بهجوم على قافلة إمدادات في باكستان

هاجم أكثر من 20 مسلحاً قافلة، تضم عشرات الشاحنات، التي تحمل إمدادات غذائية إلى منطقة مضطربة في باكستان، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، ونهب المركبات، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وكانت القافلة متوجهة برفقة حراسة مسلحة إلى باراشينار، وهي بلدة في منطقة كرام المحاذية لأفغانستان، شهدت أعمال عنف بين مسلمين سنة وشيعة على مدى عقود.

وقُتل حوالى 250 شخصاً إثر تجدد القتال منذ يوليو، بحسب مسؤولين محليين.

وفتح مسلحون النار على قوات الأمن، التي كانت تحمي قافلة المساعدات، ما أسفر عن مقتل سائق شاحنة، وإصابة سبعة بجروح.

ونُصب كمين لوحدة تعزيزات من القوات شبه العسكرية، حيث قتل خمسة جنود.

وأفاد شرطي طلب عدم الكشف عن هويته «فرانس برس» بأن «المهاجمين أحرقوا أيضاً ثلاث مركبات» تابعة لقوة حرس الحدود.

وأضاف أن «15 شخصاً في المجموع، بينهم امرأة كانت تقف في المكان، أصيبوا بجروح، بينما قتل ستة أشخاص، بينهم خمسة من عناصر» قوة حماية الحدود.

وذكر أن مروحيات عسكرية استهدفت مخابئهم في الجبال، بعد الهجوم.