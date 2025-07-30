تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان بوساطة ماليزيا، وبدأ سريانه منتصف ليل الاثنين، لوقف الاشتباكات الحدودية الدائرة بينهما منذ 5 أيام، مشيراً إلى أن القتال تواصل، أمس الثلاثاء، في مواقع حدودية عدة.

وقال ريتشا سوكسوانون، نائب الناطق باسم الجيش التايلاندي، في بيان: إنه بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح الثلاثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت استمرت حتى الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي.

واتفقت تايلاند وكمبوديا على وقف غير مشروط لإطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل الاثنين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الذي توسط في المفاوضات بين الطرفين.

وقال إبراهيم: «توصلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق مشترك ينص على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار يسري اعتباراً من منتصف ليل الاثنين». وعدّ رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، من جانبه، هذا الاتفاق يشكل تسوية للمضي قدماً.