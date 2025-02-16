كوريا الشمالية: على أمريكا التخلي عن تهديداتها العسكرية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، أن بيونغيانغ قالت، أمس السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها العسكرية إذا كان لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها.

ونقلت الوكالة عن قائد القيادة الشمالية الأمريكية تعليقه في الآونة الأخيرة على قدرة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. ولفت التقرير، إلى أن الولايات المتحدة هي التي انخرطت في سلوكيات مواجهة مثل التخطيط لتدريبات حربية مع كوريا الجنوبية، وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف التقرير أن من حق كوريا الشمالية السيادي تحسين قوتها للدفاع عن نفسها. كما أكدت كوريا الشمالية اعتزامها تعزيز قوتها النووية من أجل الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن تعليق قائد عسكري أمريكي على إنتاج بيونغيانغ لصواريخ باليستية عابرة للقارات دليل على عداء واشنطن.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية المسؤول البارز من وزارة الدفاع الكورية الشمالية، أن تعزيز قدرة بيونغيانغ للدفاع عن نفسها مطلوب بشكل أساسي لردع محاولات الاستفزاز من جانب العدو وضمان الأمن الوطني.

وأعرب المسؤول عن الأسف الشديد إزاء سلوك الجيش الأمريكي العدواني، من خلال بحث التهديد غير الموجود من جانب كوريا الشمالية لتبرير طموحاته العسكرية المحفوفة بالمخاطر بهدف الهيمنة الإقليمية.

وكان الجنرال الأمريكي جريجوري جيلو، قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، قد قال أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الخميس الماضي، إن كوريا الشمالية تواصل خطابها العدواني، بينما تختبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى متطورة بشكل كبير.