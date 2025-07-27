مخاوف من كوارث وفيضانات في الصين وباكستان

أصدرت بكين تحذيراً من وقوع كوارث بيئية، منها الانهيارات الأرضية والطينية بعد هطول أمطار غزيرة.

وتسببت العواصف التي تجتاح شمال الصين للمرة الثانية خلال عام في أمطار غزيرة على باودينغ القريبة.

ويأتي تنبيه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بكين الصادر لعشرة أحياء من أصل 16 في المدينة، في وقت حذرت فيه السلطات المحلية أيضاً من حدوث سيول في المناطق الجبلية.

وفي خبي المجاورة، ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في فوبينغ، وهي جزء من باودينغ الصناعية، بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل سجلتها محطة أرصاد جوية محلية بمنسوب مياه وصل إلى 145 مليمتراً في الساعة.

وسجلت محطة شيتشوانج، أكبر معدل لهطول الأمطار بلغ 540 مليمتراً على مدى ثماني ساعات، متجاوزاً بذلك متوسط الأمطار السنوي في باودينغ البالغ حوالي 500 مليمتر. وقبل يوم واحد فقط، أغرقت العواصف منطقة يي في باودينغ بكميات مماثلة من الأمطار.

وقال تلفزيون الصين المركزي، إن الأمطار كان لها آثار مدمرة على أكثر من 46 ألف شخص وأجبرت 4655 منهم على إخلاء المنطقة.

إلى ذلك، حذرت باكستان، أمس، من حدوث فيضانات جليدية في شمال غرب البلاد، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة الأسبوع المقبل.

وقال أنور شهزاد، أحد المتحدثين باسم الهيئة المحلية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الغزيرة في إقليم خيبر باختنونخوا كانت أكثر غزارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من الطقس وإصدار تحذيرات من فيضانات ناجمة عن انفجارات بحيرات جليدية.

وذكر خطاب من الهيئة، أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة ربما يؤدي إلى تسريع ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية والأحداث الجوية اللاحقة في المناطق المعرضة للخطر في المنطقة.

في الأثناء، سيطر رجال الإطفاء، على حريق غابات دمر 120 كيلومتراً مربعاً إلى شمال مدينة ليماسول الساحلية القبرصية، وفق صحيفة سايبروس تايمز في موقعها الإلكتروني، أمس.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى استمرار عمليات المراقبة والمتابعة على الأرض ومن الجو لضمان عدم اندلاع الحريق مرة أخرى. وتوفي شخصان بعد نشوب حريق في سيارتهما، وتم نقل العشرات لتلقي الإسعافات في المستشفيات.

واحترقت منازل ونفقت حيوانات بعد اندلاع الحريق في قرية جبلية، على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال ليماسول، الواقعة على الساحل الجنوبي.