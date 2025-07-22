كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرة جديدة تزن 5 آلاف طن

تعتزم كوريا الشمالية بناء مدمرة جديدة تزن خمسة آلاف طنّ لرفد قواتها البحرية، وذلك بعد وضع سفينتين مماثلتين في الخدمة هذا العام، وفق ما ذكر الاعلام الرسمي .

أشارت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية إلى أن العمال في حوض بناء السفن في نامفو جنوب غرب بيونغ يانغ تعهدوا، إنجاز بناء السفينة بحلول 10 أكتوبر 2026، المصادف ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم، وهو الوحيد في البلاد.

وأفادت بأن النظام الحاكم سيبني "المدمرة الثالثة من فئة تشوي هيون" التي وُصفت بأنها "سفينة حربية قوية".

وحث مدير الحوض العمال على الوفاء بالمهلة لدعم "خطة بناء قوات مسلحة قوية" و"الدفاع بحزم عن السيادة البحرية المنيعة والمصالح الوطنية".

وأطلقت كوريا الشمالية بحضور الزعيم كيم جونغ أون في منتصف يونيو، مدمرة كانت تعرضت لحادث خلال تدشينها في مايو.

وأقيمت المراسم للسفينة التي أطلق عليها اسم "كانغ كون" تيمنا بجنرال كوري شمالي قُتل خلال الحرب الكورية (1950-1953)، في حوض بناء السفن "راجين" في راسون بشمال شرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكورية.

وعزت السلطات فشل المحاولة الأولى لإطلاق المدمرة التي تزن خمسة آلاف طن في 21 مايو، في ميناء تشونغجين إلى "حادث خطير" أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.