الإئتلاف الحاكم يخسر الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني 2025

خسر الائتلاف الحاكم في اليابان من الحزب الليبرالي الديمقراطي (جيمينتو) وحزب كوميتو ، الأغلبية في مجلس الشيوخ بينما حققت أحزاب معارضة صغيرة قومية التوجه نتائج قوية .

وحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو على أقل من 125 مقعداً مطلوبة للاحتفاظ بالأغلبية في المجلس المكون من 248 عضواً.

كانت حكومة الائتلاف الحاكم خسرت الأغلبية في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر الماضي، ويحتفظ الليبرالي الديمقراطي بالسلطة منذ سبتمبر 2012، بالتحالف مع كوميتو. وهذه هي المرة الأولى منذ تأسيسه عام 1955 يخسر فيها أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ معاً في أثناء وجوده في السلطة.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إنه سوف يبقى في مركزه "لتنفيذ مسؤولياته تجاه اليابان باعتباره رئيساً لأكبر حزب في اليابان"