أمطار وسيول في كوريا الجنوبية والصين والفلبين

تشهد كوريا الجنوبية والصين والفلبين أمطاراً وسيولاً أوقعت عدداً من القتلى وشردت الآلاف.

ولقي شخصان حتفهما، واعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين في مدينة غابيونغ في كوريا الجنوبية، أمس، جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة،

وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 17، إضافة إلى فقد 11 منذ بدء هطول الأمطار، الأربعاء، وهو ما دفع أكثر من 13 ألفاً إلى إخلاء منازلهم.

وضرب انهيار أرضي موقع تخييم في غابيونغ، ما أسفر، بحسب سلطات الطوارئ، عن مقتل رجل في الأربعينيات من عمره، وفقد اثنين من أفراد أسرته، وتقطع السبل بعدد 24 آخرين.

ووفقاً للقطات نشرها مسؤولو طوارئ جرى إنقاذ شخص بالقرب من موقع التخييم عبر نهر تتدفق فيه المياه بقوة، في حين شوهدت طائرة هليكوبتر تنقل شخصاً آخر إلى بر الأمان.

في تايوان ذكر رئيس بلدية يولي في مقاطعة هوالين أن الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة ويفا الاستوائية كانت الأسوأ، التي شهدها منذ 50 عاماً، وطبقاً للإدارة المركزية للأرصاد الجوية فقد شهدت البلدة التي تقع شرق تايوان أمطاراً بلغ ارتفاعها 5. 485 مليمتراً من منتصف ليلة الجمعة حتى الساعة الثالثة، عصر أمس، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه».

وقال رئيس البلدة كونغ وين-تشون، إنه نظراً لأن البلدة محاطة بالجبال تدفقت الأمطار الغزيرة بسرعة إلى نهر شيوغولوان، الذي يمر عبر المنطقة، قبل أن يتم صرفها بشكل صحيح، ما أدى إلى حدوث فيضانات في الأراضي الزراعية والمنازل القريبة. وأضاف: «لم يحدث هذا أبداً في السنوات الـ52 الماضية».

وفي هوالين شهدت بلدة فولي إغلاق حركة المرور، بسبب انهيار العديد من الطرق الرئيسية.

وتسبب إعصار ويفا أيضاً في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في هونغ كونغ، وبعض المطارات القريبة في الصين، بينما كان يتحرك غرباً على طول الساحل الجنوبي.

تحذير خاص

وأصدرت مدينة ماكاو المجاورة تحذيراً خاصاً من الإعصار بالمستوى الأعلى، وقامت السلطات بتعليق جميع خدمات النقل العام، وقال ممثل عن هيئة مطار هونغ كونغ، إن نحو 500 رحلة جوية أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن مقاطعتي هاينان وغوانغدونغ الصينيتين وضعتا أيضاً في حال تأهب.

ولجأ أكثر من 200 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة تديرها الحكومة، وعلقت السلطات عمل الحضانات والمدارس، كما تُسيّر القطارات بشكل محدود.

وأجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب البلاد، وتم إلغاء رحلات جوية ورحلات القطارات بسبب «ويفا». وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية تحذيراً برتقالياً من الإعصار، وهو ثاني أعلى مستوى من نظام مكون من أربع درجات.

من جهتها أعلنت السلطات في الفلبين فقدان شخصين بعد مرور الإعصار ويفا.