54 قتيلا واصابة 227 مواطن في فيضانات باكستان

قضى 54 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 180 منذ بدء الموسم في نهاية يونيو على ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية اليوم الخميس.

وأصيب 227 مواطن جراء الامطار والفيضانات وغالبية القتلى في البنجاب ، و هطلت أمطار غزيرة من دون توقف تقريبا في أرجاء البنجاب منذ صباح الأربعاء ما أدى إلى انهيار منازل و فاة 180 شخصا قتلوا بينهم 70 طفلا، وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو.

وقضى معظم الضحايا نتيجة انهيار سقف أو جدار في منازلهم، أو جرفتهم الفيضانات أو تعرضوا لصعق كهربائي.

وطُلب من مواطنين يقيمون قرب نهر يمر عبر مدينة" روالبيندي "على مقربة من العاصمة إسلام اباد إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه .

وأعلنت حكومة "روالبيندي" اليوم الخميس يوم عطلة لكي يلزم المواطنون منازلهم فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة حتى الجمعة.

وقالت السلطات "يجب على سكان المناطق المعرضة للخطر تجهيز حقائب طوارئ تحتوي على طعام وماء وأدوية كافية لثلاثة إلى خمسة أيام".

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات لا تزال مرتفعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتعتبر باكستان من أكثر دول العالم تأثرا بتغير المناخ، ويواجه سكانها البالغ عددهم 255 مليون نسمة ظواهر جوية متطرفة بوتيرة متزايدة.

وفي مايو الماضي، قضى 32 شخصا وأُصيب أكثر من 150 آخرين في عواصف عنيفة ضربت باكستان التي شهدت خلال الربيع ظواهر مناخية قصوى كعواصف بردية شديدة غير مسبوق