إندونيسيا تدشن حقبة جديدة من المنافع الاقتصادية مع أمريكا

أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ببداية "حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن بعدما أعلن دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 19 % على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلا من نسبة 32% كان هدد بها.

وكتب على إنستغرام "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا بالرئيس دونالد ترامب. اتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" من دون تقديم تفاصيل حول الاتفاق.

وقال الرئيس الإندونيسي في تصريحات "نتفهّم مصالحهم ويتفهّمون مصالحنا. واتفقنا على خفض الرسوم الجمركية من 32 إلى 19%"، متطرّقا إلى احتمال زيارته واشنطن في سبتمبر أو أكتوبر.

وأعلن الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكتب ترامب "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا، لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم" بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق.

وتعهدت إندونيسيا في 8 يوليو الماضي استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأميركي لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها.

وفي منشور لاحق على "تروث سوشال"، قال ترامب إنّ الاتفاق يشمل شراء إندونيسيا 50 طائرة من شركة بوينغ الأميركية، بما فيها "عدد كبير" من طائرات 777 الضخمة.

وكان برابوو أوفد وزير الاقتصاد إلى واشنطن للتفاوض وقد تمكن من إبرام صفقة أفضل من تلك التي حصلت عليها فيتنام المجاورة لإندونيسيا (20%).

وقال الناطق باسم الرئاسة الإندونيسية حسن نصبي الأربعاء إن الاتفاق "يمثل تقدما" مهما.

وأضاف أنه جاء نتيجة "مفاوضات استثنائية أجراها رئيسنا مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب"، مؤكدا النسبة الجديدة البالغة 19%.

وبحسب أرقام أميركية رسمية، سجلّت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 17,9 مليار دولار مع إندونيسيا في العام 2024، بزيادة 5,4% عن العام 2023.

وحذر بعض المحلّلين من اختلال الموازين في الاتفاق.

وقال بهيما يوديستيرا أدينيغارا المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية في إندونيسيا إن فرض "نسبة 19% على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة فيما تنعم الولايات المتحدة بنسبة صفر (على صادراتها إلى إندونيسيا) يشكّل في الواقع خطرا كبيرا على الميزان التجاري في إندونيسيا".

وشدّد على ضرورة "عدم التعويل أكثر من اللازم على الصادرات إلى الولايات المتحدة لأن نتيجة المفاوضات الجمركية هي دوما مضرّة بموقف إندونيسيا".