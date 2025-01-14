كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى قبل أيام من تنصيب ترامب

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء، في أحدث استعراض للقوة من قبل بيونجيانج قبل أيام من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بسول إن الصواريخ قطعت مسافة 250 كيلومترا بعد إطلاقها حوالي الساعة 09:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) بالقرب من الحدود مع الصين.

وأدان تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية عملية الإطلاق واعتبرها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال إن سول سترد بشدة على استفزازات كوريا الشمالية.

جاء هذا بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية ما وصفته بأنه صاروخ باليستي جديد فرط صوتي متوسط المدى، في أول اختبار تجريه منذ الخامس من نوفمبر.

تمت أحدث عملية لإطلاق الصواريخ خلال زيارة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إلى سول، وكان قد تعهد مع نظيره الكوري الجنوبي بتعزيز العلاقات الأمنية بعد محادثات في سول أمس الاثنين.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أثناء زيارة إلى سول الأسبوع الماضي، إلى تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي شاملا طوكيو لمواجهة تهديدات بيونجيانج العسكرية المتزايدة.

وجرت عملية إطلاق الصاروخ اليوم الثلاثاء قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة خلال فترته الرئاسية الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وأشاد بعلاقتهما الشخصية.