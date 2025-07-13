الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف حافلات في باكستان

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، والحكومة الباكستانية، والشعب الباكستاني الصديق، جراء هذه الجريمة النكراء.
واقتحم مسلحون انفصاليون حافلتين على طريق سريع مزدحم، وتحققوا من بطاقات هوية الركاب قبل أن يجبروا تسعة أشخاص على النزول.
وقال ممثل السلطات المحلية نافيد عالم: أوقف الإرهابيون الحافلتين على الطريق السريع، وأخرجوا تسعة ركاب ثم قتلوهم.
وأشار ممثل آخر للسلطات المحلية سعدات حسين إلى أن القوات المسلحة عثرت على جثث أشخاص قدموا من مناطق مختلفة في البنجاب.
وذكر شاهد رند، الناطق باسم حكومة الإقليم أن الركاب خُطفوا من حافلتين، قائلاً: نعمل على تحديد هويات الجثث ونتواصل مع عائلاتهم، الضحايا عمال يعملون في الإقليم المضطرب وكانوا عائدين إلى ديارهم في البنجاب.