الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف حافلات في باكستان

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات في بلوشستان جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، والحكومة الباكستانية، والشعب الباكستاني الصديق، جراء هذه الجريمة النكراء.

واختطف مسلحون تسعة أشخاص وقتلوهم، مساء الخميس، أثناء سفرهم في بلوشستان جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

واقتحم مسلحون انفصاليون حافلتين على طريق سريع مزدحم، وتحققوا من بطاقات هوية الركاب قبل أن يجبروا تسعة أشخاص على النزول.

وقال ممثل السلطات المحلية نافيد عالم: أوقف الإرهابيون الحافلتين على الطريق السريع، وأخرجوا تسعة ركاب ثم قتلوهم.

وأشار ممثل آخر للسلطات المحلية سعدات حسين إلى أن القوات المسلحة عثرت على جثث أشخاص قدموا من مناطق مختلفة في البنجاب.

وأوضح مسؤول حكومي، أنه جرى العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في مناطق جبلية خلال الليل.

وذكر شاهد رند، الناطق باسم حكومة الإقليم أن الركاب خُطفوا من حافلتين، قائلاً: نعمل على تحديد هويات الجثث ونتواصل مع عائلاتهم، الضحايا عمال يعملون في الإقليم المضطرب وكانوا عائدين إلى ديارهم في البنجاب.