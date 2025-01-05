إندونيسيا: تطبيق نظام نقاط المخالفات المرورية في 2025

أعلنت هيئة المرور التابعة للشرطة الإندونيسية أنه سيتم تطبيق نظام نقاط المخالفات المرورية المجمعة في تقرير يتضمن نشاط المرور الشخصي على جميع حاملي رخص القيادة الوطنية اعتباراً من عام 2025.

وقال رئيس هيئة المرور المفتش العام أعان سوهانان في بيان مكتوب اليوم الأحد: "سيشمل ذلك عادات القيادة الآمنة للسكان على الطريق، والمعيار سيكون مخالفاتهم المرورية أو ما ارتكبوه من حوادث" وفقا لما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية.

وأوضح سوهانان أن حامل رخصة القيادة سيحصل على 12 نقطة سنويا، سيتم الخصم منها في كل مرة يرتكب فيها حامل الرخصة مخالفات مرورية، وفي حال فقده جميع النقاط سيتم سحب رخصة القيادة الخاصة به.