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العالم

طائرة كورية جنوبية تواجه مشكلة مماثلة للطائرة المنكوبة

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البيان

عادت رحلة طيران تابعة لشركة جيجو إير إلى مطار غيمبو الدولي بعد إقلاعها بسبب مشكلة في معدات الهبوط، مشابهة لتلك التي تسببت في تحطم طائرة أخرى يوم أمس.

وكانت الرحلة رقم 7C101، متجهة إلى جزيرة جيجو، وتم اكتشاف المشكلة بعد وقت قصير من الإقلاع، مما اضطر الطائرة للعودة إلى المطار وفق وكالة يونهاب للأنباء.

تم إبلاغ الركاب البالغ عددهم 161 راكبًا بالخلل الميكانيكي، وتمت إعادة الطائرة إلى المطار بسلام.

وتخطط الشركة استئناف الرحلة بطائرة بديلة.

يُذكر أن معدات الهبوط تعتبر جزءًا أساسيًا لضمان سلامة الطيران. حادثة تحطم الطائرة يوم أمس، التي كانت من طراز بوينغ 737-800، أسفرت عن مقتل 179 شخصًا.

وتشغل جيجو إير 39 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها المكون من 41 طائرة.