كيم يعتمد الاستراتيجية «الأشد صرامة» ضد أمريكا

ستعتمد كوريا الشمالية استراتيجيتها «الأشد» صرامة حيال الولايات المتحدة، الدولة «الأكثر رجعية» في العالم، في ختام اجتماع للحزب الحاكم، حسبما أفادت الوكالة الرسمية أمس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماعاً كبيراً لحزب العمال برئاسة كيم جون أون، أقيم من الاثنين إلى الجمعة، قبيل العام الجديد الذي عادة ما يلقي الزعيم الكوري الشمالي خطاباً في مطلعه.

وأضافت الوكالة في تقرير بالإنجليزية عن المناقشات: إن «الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر رجعية، وتعتبر معاداة الشيوعية سياسة دولة ثابتة».

كذلك، انتقد الحزب العلاقات الآخذة في التقارب بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، معتبراً أن هؤلاء الشركاء الثلاثة أصبحوا «تكتلاً عسكرياً نووياً..». ووصف كوريا الجنوبية بأنها «مركز متقدم معادٍ للشيوعية تابع للولايات المتحدة» في المنطقة.

وفي مواجهة هذا الوضع، أوضح كيم جون أون الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ «أشد الإجراءات المضادة للولايات المتحدة، والتي سيتم إطلاقها بطريقة عدائية».

وعادة ما يكون هذا النوع من المؤتمرات التي يعقدها حزب العمال، فضلاً عن خطابات كيم أمام المسؤولين الكوريين الشماليين، بمثابة منصة لبيونغيانغ لإصدار إعلانات سياسية كبرى.

في المقابل، تتقرب كوريا الشمالية من روسيا، التي وقعت معها اتفاقية دفاع مشترك دخلت حيز التنفيذ في بداية ديسمبر الجاري. ودعا أعضاء الحزب الحاكم خلال الاجتماع إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة.

وتعززت العلاقات بين بيونغيانغ وموسكو منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.