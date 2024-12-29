كوريا الشمالية تعلن أقوى استراتيجية ردع تجاه أميركا

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الحزب الحاكم في كوريا الشمالية تبنى "أقوى استراتيجية للرد" تجاه الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة.

وقالت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في اجتماعها العام السنوي، في نهاية العام إن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، يؤدي إلى تشكيل كتلة عسكرية نووية عدوانية .

وفي الاجتماع، تم تعيين باك تاي-سونج، أمين الحزب، رئيسا للوزراء ، ليحل محل كيم توك-هون.

وتم تعيين كيم جونج جوان نائبا لرئيس الوزراء وتعيين كوان سونج-هوان وكيم يونج-سيك وزيرين لتنمية الموارد والتجارة على التوالي.