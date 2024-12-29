مواجهات مسلحة بين باكستان وأفغانستان

قُتل جندي باكستاني، وأصيب 7 في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأفغانية في منطقة حدودية. وأشار مسؤولون في البلدين إلى اندلاع مواجهات، استخدم فيها أحياناً السلاح الثقيل، بين ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية، ومنطقة خوست الأفغانية.

وتأتي هذه الأحداث بعد 4 أيام من ضربات جوية باكستانية، خلفت 46 قتيلاً، بحسب كابول. وقال مسؤول باكستاني، إن المواجهات وقعت في موقعين على الأقل من إقليم كورام الباكستاني. وأوضح أن أعمال العنف أجبرت السكان على مغادرة المنطقة من دون تسجيل سقوط ضحايا في الجانب الأفغاني. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، أن قوات تابعة لحركة طالبان استهدفت عدة نقاط داخل باكستان.

ولم تذكر الوزارة في بيانها باكستان بالاسم، لكنها قالت إن الضربات نفذت «وراء الخط الافتراضي»، وهو تعبير تستخدمه السلطات الأفغانية للإشارة إلى الحدود مع باكستان، التي لطالما نشب خلاف بشأنها. وقالت الوزارة إنه «جرى استهداف عدة نقاط وراء الخط الافتراضي، تمثل مراكز ومخابئ للعناصر الشريرة وأنصارهم، الذين نظموا ونسقوا الهجمات في أفغانستان، في الاتجاه الجنوبي الشرقي للبلاد».