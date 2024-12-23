الفلبين تعتزم شراء منظومة تايفون الصاروخية الأميركية

أعلن الجيش الفلبيني الإثنين أنه يعتزم شراء منظومة تايفون الصاروخية الأميركية لحماية مصالحه البحرية المتضاربة في جزء منها مع المصالح الصينية.

ونشر الجيش الأميركي منظومة الصواريخ المتوسطة المدى في شمال الفلبين في وقت سابق من العام الحالي لإجراء مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع حليفته التقليدية، لكنه قرّر إبقاءها في مكانها على الرغم من انتقادات بكين بأن هذا الأمر يزعزع استقرار آسيا.

مذّاك الحين تتدرّب القوات الفلبينية على تشغيل هذه المنظومة.

وقال قائد الجيش الفلبيني اللفتنانت جنرال روي غاليدو في مؤتمر صحافي "من المخطط الحصول عليها لأننا نلمس جدواها" على مستوى "الدفاع الأرخبيلي".

وتابع "يسعدني أن أبلغ أبناء وطننا أن جيشكم بصدد تطوير هذه القدرة لحماية سيادتنا"، مضيفا أن التكلفة المالية ستحدد العدد الإجمالي الذي سيتم الحصول عليه.