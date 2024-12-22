الإمارات تدين عملية الدهس بسوق في ألمانيا

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية، التي وقعت في سوق في بلدة ماغدبورغ الألمانية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء. فيما وصف المستشار الألماني أولاف شولتس حادثة الدهس بأنها «جريمة مروعة ووحشية». وتعهد بأن ترد بلاده بـ«كل قوة القانون».

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



جريمة

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس أمس حادثة الدهس في أحد أسواق عيد الميلاد، بأنها «جريمة مروعة ووحشية». وتعهد بأن ترد بلاده بـ«كل قوة القانون».

كما أعلن شولتس إجراء تحقيق شامل في الجريمة، مؤكداً أن من المهم الآن إجراء تحقيقات تتسم بأقصى قدر من الدقة.وقال: «لا ينبغي ترك أي شيء دون فحص، وهذا ما سيحدث»، مشدداً على ضرورة فهم مرتكب الجريمة وأفعاله ودوافعه بعناية والرد عليها بالعواقب الجنائية.

وفي سياق متصل، أكد شولتس أن من المهم بالنسبة له في مثل هذا الحدث الرهيب «أن نبقى سوياً كدولة، وأن نتضافر سوياً، وأن نتعاضد مع بعضنا البعض، حتى لا تحدد الكراهية تعايشنا المشترك»، مضيفاً أنه لا ينبغي السماح لأولئك الذين يزرعون الكراهية بأن يفلتوا من العقاب.

وأعلن رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، راينر هاسلوف، ارتفاع عدد القتلى إلى خمسة، وقال في موقع الجريمة: «علينا أن نحزن على أرواح خمسة أشخاص وأكثر من 200 جريح، العديد منهم إصاباتهم خطيرة وخطيرة للغاية».

وذكر هاسلوف أن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت على نحو أكثر فظاعة مما كان يعتقد في البداية منذ الأمس، مضيفاً أن موقع الهجوم «سيظل مرتبطاً إلى الأبد بتاريخ مدينة ماجدبورغ».

مشيراً إلى أن هذا الموقع سوف يجد طريقه إلى تاريخ المدينة كموقع تذكاري.وتحدث هاسلوف عن بُعد جديد من العنف «لا يمكن لأحد منا أن يتخيله».

ارتفعت حصيلة حادثة الدهس في ألمانيا، أمس، إلى 5 ضحايا، فيما ألقت الشرطة القبض على المهاجم الذي صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد ببلدة ماجدبورغ في شرق البلاد.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم، إذ ذكرت محطة «إم. دي. آر» المحلية أن المشتبه به لم يكن معروفاً لدى السلطات الألمانية باعتباره متشدداً، وفق ما نقلت «رويترز».

وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «بيلد» الألمانية، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع مساء الجمعة. والمشتبه به يقال إنه طبيب سعودي مهاجر يبلغ 50 عاماً، ومتخصص في الطب والعلاج النفسي ومتعاطف مع أفكار حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني المتطرف.