كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً في اتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صواريخ عدة قبالة ساحلها الشرقي، وفق ما أعلن جيش سيول، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من تجارب الأسلحة في الأيام الأخيرة فيما تتبنى بيونغ يانغ موقفا أكثر تشددا تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من تجارب الأسلحة في الأيام الأخيرة في ظل تصاعد التوترات مع سيول على خلفية انفجار لغم أرضي على طول حدودهما المحصنة بشكل كثيف.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن جيشها "رصد إطلاق صواريخ عدة من منطقة سوندوك في كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي" صباح 4 نوفمبر، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضافت أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا مفصلا للمواصفات الدقيقة للصواريخ الكورية الشمالية التي رصدت".

وخلص تحقيق مشترك أجرته سيول والأمم المتحدة أخيرا إلى أن كوريا الشمالية زرعت قبل أكثر من عام الألغام الأرضية التي انفجرت في المنطقة المنزوعة السلاح، وهو ما نفته بيونغ يانغ.

ويأتي هذا الإطلاق أيضا بعد يوم من إجراء كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية عقب تجربة منفصلة لرؤوس حربية تحتوي على قنابل عنقودية قامت بها خلال نهاية الأسبوع.

وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حذّرت في وقت سابق الأربعاء من أن بلادها ستردّ بقوّة على "السياسة العدائية الثابتة" التي تنتهجها واشنطن تجاه بيونغ يانغ.