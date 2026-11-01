كرة نارية خضراء تخترق سماء فيتنام وتثير دهشة السكان

شهدت سماء فيتنام، مساء الأحد، ظهور كرة نارية خضراء ساطعة عبرت الأفق بسرعة، في مشهد أثار دهشة السكان، بعدما وثقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع لحظة ظهور الجسم المضيء واختفائه.

وأظهرت اللقطات، التي جرى تصويرها من مواقع وزوايا مختلفة، بينها طريق سريع خلال الليل، جسماً متوهجاً باللون الأخضر يشق السماء، تاركاً خلفه ذيلاً مضيئاً استمر للحظات قبل أن يتلاشى، وتداول مستخدمون المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات تعكس مفاجأتهم من المشهد اللافت.

ويُرجح أن تكون الظاهرة ناتجة عن نيزك ساطع يُعرف فلكياً باسم «الكرة النارية»، وهو جسم يدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية، فيسخن نتيجة احتكاكه بالهواء ويتوهج بشدة، وقد يظهر بألوان مختلفة تبعاً لتركيبه الكيميائي وسرعة احتراقه.

وتزامنت المشاهدة مع نشاط زخة شهب التوريديات الجنوبية (Southern Taurids)، التي تستمر حتى أواخر نوفمبر، وتشتهر بإنتاج كرات نارية شديدة السطوع وبطيئة نسبياً مقارنة ببعض زخات الشهب الأخرى، فيما تقع ذروتها الرئيسية المتوقعة حول ليلتي 4 و5 نوفمبر.

ولم تصدر السلطات الفيتنامية أو المراصد الفلكية الرسمية، حتى الآن، بيانات تفصيلية تؤكد طبيعة الجسم الذي ظهر في السماء أو تحدد مساره، كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو العثور على بقايا نيزكية على الأرض.

وترتبط زخة التوريديات الجنوبية بالمذنب «إنكي» (2P/Encke)، إذ تنتج عن مرور الأرض عبر سحابة من الغبار والجزيئات التي خلّفها المذنب خلال رحلته حول الشمس، وعندما تدخل هذه الجزيئات الغلاف الجوي للأرض، تحترق وتظهر على هيئة شهب مضيئة.

وتوفر الليالي المقبلة فرصة لهواة الفلك لمتابعة نشاط الزخة، مع اقتراب موعد ذروتها، خصوصاً في المواقع البعيدة عن أضواء المدن، حيث تكون السماء أكثر ملاءمة لرصد الشهب، شريطة صفاء الأجواء وتوافر ظروف مشاهدة مناسبة.