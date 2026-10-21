إغلاق هرمز يدفع قناة بنما إلى رقم قياسي في عبور الشحنات التجارية رغم الجفاف

سجّلت قناة بنما رقما قياسيا في حركة عبور الشحنات التجارية، في ضوء إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت الهيئة المشغلة للقناة فرانس برس.

وشهدت القناة التي تمر عبرها خمسة في المئة تقريبا من التجارة البحرية العالمية مرور 521 مليون طن من الشحنات التجارية على متن 14 ألف سفينة خلال العام المالي الأخير الذي امتد من تشرين الأول/أكتوبر 2025 حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب السلطات.

وأفادت "إليا إسبينو دي ماروتا" المشغّلة للقناة بـ"ازدهار" حركة عبور السفن على مر العام بعد اضطراب حركة النقل عبر مضيق هرمز الذي تمر عبره 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز العالمية في الأحوال الطبيعية.

وزادت القناة عدد عمليات العبور اليومية من 36 إلى 41 لفترة من الوقت للتأقلم مع ازدياد الحركة.

لكن في وقت سابق هذا الشهر، اضطرت لخفض عمليات العبور اليومية إلى 32 بسبب الجفاف الناجم عن الشح في الأمطار.

يعتمد الممر المائي على المياه العذبة المخزّنة في بحيرتين صناعيتين والتي تتراجع كميتها بعد ظاهرة إل نينيو القوية بشكل استثنائي هذا العام.

وباعتبارها المرحلة الدافئة في الدورة المناخية الطبيعية، تؤدي ظاهرة إل نينيو إلى رفع درجات الحرارة العالمية موقتا، مما يغير أنماط السحب والرياح ويزيد من مخاطر حدوث أحوال جوية مدمرة.

وقالت إسبينو دي ماروتا إنه "رغم أحوال المناخ الحادّة، تمكّنا من دعم قطاع الشحن البحري حين كان بحاجة إلى ذلك عبر زيادة حجم البضائع التي تمر عبر القناة".

وبلغ العدد القياسي السابق للشحنات عبر قناة بنما 518 طنا عام 2022 المالي.