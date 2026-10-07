كيم يتعهد تقديم "دعم ثابت" لروسيا

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تقديم "دعم ثابت" لروسيا في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، واصفاً حرب موسكو في أوكرانيا بأنها "مقدسة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء.

ومنذ بدء الحرب عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية حليفا رئيسيا للكرملين، وأرسلت قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية.

وقدّر جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية العام الماضي، أن حوالى ألفَي جندي كوري شمالي قُتلوا في الحرب، فيما قدّر تقييم أحدث عدد القتلى والجرحى بحوالى ستة آلاف.

وقال كيم في الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "يسرني أن تربطني بكم صداقة طيبة، وأن نفتح صفحة جديدة لتطوير العلاقات بين بلدينا".

وأضاف "أجدد تأكيد دعمي الثابت لكم ولروسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أنه "على قناعة راسخة بأن الحرب المقدسة التي يخوضها الشعب الروسي... ستنتهي حتما بانتصاره".