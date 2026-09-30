نيبال.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 34 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى ما لا يقل عن 34 شخصا، حسبما قالت السلطات اليوم الأربعاء، كما تم إغلاق أكبر جسر معلق في البلاد بسبب تعرضه للضرر.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 15 شخصا أصيبوا و 11 شخصا مازالوا في عداد المفقودين منذ أحدث موجة من الأمطار بدأت يوم الخميس الماضي.

وقد وقعت 23 حالة وفاة بسبب الانهيارات الأرضية، في حين توفي أشخاص آخرون بسبب الفيضانات والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة، حسبما قالت المتحدثة شانتي ماهات.

وقد تأثر نحو 1200 أسرة سلبا، وتضررت مئات المنازل جزئيا أو بصورة كاملة إلى جانب حظائر الأبقار والأراضي الزراعية.

وكانت نيبال والتبت قد تعرضتا الشهر الماضي لفيضانات غامرة مميتة ناجمة عن انهيار جليدي، مما أودى بحياة 1450 شخصا وفقدان أكثر من 4500.