بانكوك منطقة كوارث.. فيضانات تغمر الطرقات وتجلي السكان

أعلن حاكم العاصمة التايلاندية ​بانكوك اليوم السبت المدينة منطقة منكوبة بعد ‌أن تسببت أمطار ​غزيرة في فيضانات واسعة النطاق، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع.

وغمرت المياه الطرق الرئيسية، وشوهدت سيارات مغمورة جزئياً، فيما اضطر السكان إلى الخوض في مياه بلغ ⁠ارتفاعها مستوى الخصر بعد هطول نحو 300 مليمتر من الأمطار خلال 48 ساعة.

وقال تشادشارت سيتيبونت حاكم بانكوك إن الأزمة "تشكل خطراً على أرواح الناس" وقد ‌تلحق أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أن الوضع هو الأكثر خطورة في المناطق القريبة من القنوات المائية.

وقال ‌الجيش إنه يقيم ملاجئ ومطابخ ميدانية ضمن ‌جهود الإغاثة من الكارثة، فيما خصصت إدارة مدينة ‌بانكوك مدارس كمراكز ‌إقامة مؤقتة وطلبت من السكان تجنب التنقل غير الضروري.

وشهدت المتاجر الكبرى ازدحاما ​من السكان الذين ‌سارعوا إلى تخزين ​الإمدادات.

وقالت سانسوك لاوواتشاراكول (19 عاما) "أشعر ⁠بالقلق أيضا لأنني لم أخزن الطعام مسبقا، ولم أواجه مثل هذا الوضع بمفردي من قبل، ووالدي ليسا معي".

وأصدرت ​الحكومة ⁠اليوم السبت ⁠تحذيرا طارئا للسكان المقيمين بالقرب من القنوات لنقل ممتلكاتهم إلى مناطق أعلى.

وقال سوباكارن جولافيجيتفونج من سكان بانكوك ⁠بينما كان يحمل أمتعته من شقة سكنية تحيط بها مياه الفيضانات "قبل التحذير، لم أكن مدركا بما يكفي للتفكير في الانتقال".

ويعمل مطار سوفارنابومي، وهو المطار الرئيسي في المدينة، بصورة طبيعية، غير أن هيئة السياحة ‌نصحت المسافرين بإضافة ساعتين إلى ثلاث ساعات إضافية إلى خطط سفرهم.

وشهدت ​تايلاند في نوفمبر أسوأ فيضانات منذ عقود، إذ لقي ما لا يقل عن 145 شخصا حتفهم وتضررت آلاف المنازل في الأقاليم الجنوبية.