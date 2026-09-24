بيونغ يانغ تؤكد أنها ستحتفظ بترسانتها النووية "إلى الأبد"

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي أن بلادها ستحتفظ بأسلحتها النووية "إلى الأبد"، وذلك بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى "شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية".

وقالت الوزيرة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس: "أؤكد مجدداً، وبأشد العبارات الممكنة، التزام دولتنا الراسخ بالاحتفاظ بأسلحتها النووية إلى الأبد".

وشددت على أن الصفة النووية للبلاد "لا رجوع عنها في جميع الظروف، وستظل على حالها إلى الأبد".

الى ذلك، أعلنت كوريا الشمالية الخميس أنها أجرت في 22 سبتمبر تجربة "لقاذفات صواريخ متعددة موجهة تم تطويرها من عيار 240 ميليمترا"، يمكن أن يصل مداها إلى 115 كيلومتراً.

وتأتي تصريحات الوزيرة غداة إلقاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن فيه أن سيول تطالب بوقف "استمرار تطوير القدرات النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية"، وصولاً إلى "شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية".

كما أعرب عن تأييده استئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، بعدما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس رغبته في لقاء كيم جونغ أون بحلول نهاية العام.

ولا تزال الكوريتان في حال حرب من الناحية التقنية، إذ انتهى نزاعهما بين 1950 و1953 بهدنة، لا بمعاهدة سلام.

وكرست كوريا الشمالية وضعها كقوة نووية في دستورها العام 2023، بعد إجرائها أول تجربة نووية العام 2006، وتطويرها مذاك مجموعة واسعة من الصواريخ البالستية.



