بركان سينابونج يطلق رماده لارتفاع 3.5 كيلومتر

قالت وكالة رصد النشاط الزلزالي في إندونيسيا إن جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية ثار اليوم الاثنين، مرسلا عمودا من الرماد الداكن لمسافة 3500 متر فوق فوهة البركان.

وقال مركز الحد من مخاطر البراكين والمخاطر الجيولوجية إن الثوران استمر لما لا يقل عن ساعة.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

ويشار إلى أن سينابونج، أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، مازال عند المستوى الثاني من ضمن نظام التحذير من البراكين المؤلف من أربعة مستويات.

وناشدت السلطات السكان والزائرين والسائحين البقاء بعيدا عن القرى التي جرى نقلها بسبب النشاط البركاني، بالإضافة إلى مناطق على نطاق 3 كيلومترات من الفوهة وعلى نطاق 5ر4 كيلومتر من القطاع الجنوبي-الشرقي للبركان