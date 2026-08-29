الأمم المتحدة: 17 ألف طفل بحاجة لمساعدات عاجلة جراء فيضانات نيبال

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" نداءً إنسانياً عاجلاً، محذرة من أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في المناطق المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الجبلية الحدودية بين نيبال والصين بحاجة ماسة إلى المساعدة، في وقت دمرت فيه السيول 18 مدرسة وتضررت 20 مدرسة أخرى جزئياً.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 547 قتيلاً، فيما تضاعف عدد المفقودين ليقترب من ألفي شخص، وفقاً للسلطات النيبالية التي نشرت نحو 14 ألفاً و829 من أفراد قوات الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرات مسيرة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 93 ألف شخص تأثروا مباشرة بالفيضانات التي تسببت في دمار واسع ونزوح كبير، فيما بدأت المساعدات الإنسانية بالوصول إلى بعض الناجين من الكارثة الذين لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وفي منطقة نواكوت، إحدى أكثر المناطق تضرراً والواقعة بالقرب من العاصمة كاتماندو، اجتاحت السيول قرى بأكملها خلال دقائق، مخلفة وراءها طبقات من الطين والرواسب.