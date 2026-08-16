حركة المسافرين بمطار هونج كونج ترتفع 11.7% خلال النصف الأول من العام

شهدت حركة المسافرين في مطار هونج كونج الدولي ارتفاعا بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، وذلك بينما يستضيف المركز المالي الآسيوي فعاليات متنوعة ويجتذب المزيد من الزوار، بحسب ما قاله وزير مالية هونج كونج، بول تشان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشان قوله في تدوينة نشرها، اليوم الأحد، إن هونج كونج تعمل على ترسيخ وتعزيز مكانتها بوصفها مركزا دوليا للطيران.

جدير بالذكر أن مطار هونج كونج الدولي استقبل أكثر من 200 ألف حركة طيران خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 4.4% عن العام السابق، فيما بلغ عدد المسافرين 32.8 مليون مسافر، بحسب تشان.

وأوضح تشان أن عدد زوار المدينة بلغ 31.2 مليون زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي.