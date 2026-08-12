مقتل 3 باكستانيين بعد هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر

أعلنت باكستان الأربعاء أن ثلاثة من مواطنيها قُتلوا في هجوم شنّه المتمردون الحوثيون في اليمن على سفينة في البحر الأحمر.

وكتب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في منشور على منصة إكس أن "ثلاثة مواطنين باكستانيين لقوا حتفهم وأُصيب واحد" جرّاء هذا الهجوم، غداة إعلان خفر السواحل اليمنيين أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا في استهداف الحوثيين المدعومين من إيران سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم "أربعة من أفراد الطاقم"، هم ثلاثة باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى "اثنين من منتسبي القوات المسلحة" التي شاركت في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.