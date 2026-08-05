طبيب ينصح بتناول لحم الكلاب لتعزيز القدرة على تحمل الحر

أدت موجة الحر الشديدة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إلى حالات إغماء بين مشجعين في ملعب بيسبول، ونفوق أسود في حدائق الحيوان بينما نصح طبيب بتناول لحوم الكلاب لتعزيز القدرة على التحمل، وتم العثور على جثة امرأة بعد لجوئها للاحتماء داخل سيارة.

وفي معظم أنحاء كوريا الجنوبية، يسري تحذير من موجة حر شديدة، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة سول الكبرى المكتظة بالسكان، التي يقطنها 20 مليون شخص، والمناطق المجاورة إلى 39 درجة مئوية (2ر102 درجة فهرنهايت).

وأصدرت السلطات الكورية الشمالية تحذيرا من موجة حر في العديد من المناطق، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية بأنه تم نقل أكثر من 18 ألف شخص، ظهرت عليهم أعراض ضربة الشمس، إلى المستشفيات خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يوليو.