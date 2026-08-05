زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب جنوب الفلبين

وقع زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين الأربعاء، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني القريبة من جزيرة ميدنداناو. ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري (تسونامي).

ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار من جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 12,14 (04,14 بتوقيت غرينتش).

وقال هارلي سورو، أحد عناصر الإنقاذ في جزيرة سارانغاني، إن الزلزال وقع بينما كان عدد كبير من الناس متجمعين لتلقي إعانة حكومية.

وأضاف: "كانت الهزة قوية جداً.. رأيت الناس في حالة ذعر. كانوا يركضون ويصرخون".

وتابع: "بناء على تقييمنا وخبرتنا، لا نتوقع تسجيل إصابات أو أضرار".

وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال الذي وقع الأربعاء كان على عمق 62 كيلومتراً.

ويأتي هذا الزلزال عقب هزة أرضية قوية ضربت جزيرة مينداناو المجاورة في 8 يونيو، تسببت بمقتل 76 شخصاً وأدت إلى انهيار مبان وانزلاقات تربة.

وقد تسببت هذه الهزة الناجمة عن تحرك خندق كوتاباتو، في ارتفاع قاع البحر بمقدار مترين، ما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وإلحاق أضرار بالحياة البحرية.

