الإمارات تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان عن مقتل 13 شخصاً، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدع طرق، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو ​محموم عن ناجين، وانتشل عمال الإنقاذ 8 أشخاص، من بينهم امرأتان في العشرينيات من العمر، لقيتا حتفهما من أنقاض مركز تجاري انهار جزئياً بالقرب من مدينة كوماموتو، بعدما دوى انفجار يبدو أنه وقع في المركز بعد نحو ساعة من الزلزال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن ما يتراوح بين 20 و30 عاملاً في المركز التجاري كانوا في عداد المفقودين.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لصحفيين في طوكيو: «لا يزال ⁠هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم، وهذا سباق مع الزمن، وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ وإغاثة أكبر عدد ممكن من الأشخاص».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تحقق في احتمال وقوع انفجار غاز في مركز إيون التجاري.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، إن عمال الإنقاذ أبلغوا عن شم رائحة غاز داخل المبنى، لكن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وركزت فرق الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ والشرطة ونحو 170 من أفراد الجيش جهودها ‌على مناطق في المبنى، وردت منها نداءات استغاثة.

ونشر أكثر من 4500 جندي، للمساعدة في جهود التعافي.

وذكرت مصادر محلية أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار مدخنة في مصنع تابع لشركة نيبون بيبر إندستريز، فيما أصيب آخرون بجروح.

ترقّب

بدورها، ذكرت إدارة العمال المهاجرين في الفلبين أنها تراقب عن كثب ظروف العمال الفلبينيين في الخارج في أعقاب الزلزال.

وفي بيان، أفادت الإدارة أن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و27 دقيقة مساء، ما دفع مكتب العمال المهاجرين في أوساكا للتنسيق مع الوكالات الحكومية الفلبينية المعنية لضمان سلامة الفلبينيين في المناطق المتضررة، حسب صحيفة مانيلا تايمز.

وأوضحت الإدارة أنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولا سقوط ضحايا بين الرعايا الفلبينيين حتى الآن.