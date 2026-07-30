الإمارات تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن ما يتراوح بين 20 و30 عاملاً في المركز التجاري كانوا في عداد المفقودين.
وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لصحفيين في طوكيو: «لا يزال هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم، وهذا سباق مع الزمن، وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ وإغاثة أكبر عدد ممكن من الأشخاص».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تحقق في احتمال وقوع انفجار غاز في مركز إيون التجاري.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، إن عمال الإنقاذ أبلغوا عن شم رائحة غاز داخل المبنى، لكن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وركزت فرق الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ والشرطة ونحو 170 من أفراد الجيش جهودها على مناطق في المبنى، وردت منها نداءات استغاثة.
ونشر أكثر من 4500 جندي، للمساعدة في جهود التعافي.
وذكرت مصادر محلية أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار مدخنة في مصنع تابع لشركة نيبون بيبر إندستريز، فيما أصيب آخرون بجروح.
ترقّب
وفي بيان، أفادت الإدارة أن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و27 دقيقة مساء، ما دفع مكتب العمال المهاجرين في أوساكا للتنسيق مع الوكالات الحكومية الفلبينية المعنية لضمان سلامة الفلبينيين في المناطق المتضررة، حسب صحيفة مانيلا تايمز.
وأوضحت الإدارة أنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولا سقوط ضحايا بين الرعايا الفلبينيين حتى الآن.