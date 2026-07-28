زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوي محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان، اليوم الثلاثاء، بلغت قوته الأولية 7.1 درجة على مقياس ريختر، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند نحو الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وأن مركزه كان في منطقة كوماموتو على عمق يقارب عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأصدرت الوكالة تحذيراً من موجة تسونامي قد يبلغ ارتفاعها متراً واحداً في أعقاب الزلزال، فيما أصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من الزلازل شملت محافظات كوماموتو وناغازاكي وكاغوشيما وفوكوكا وساغا وأويتا وميازاكي، وجميعها في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد.

وحثّت السلطات السكان على اتخاذ إجراءات وقائية فورية مع تسجيل اهتزازات قوية أو توقّع حدوثها، في وقت لم ترد فيه تقارير رسمية فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأشارت الوكالة إلى أن شدة الزلزال وصلت إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على سلّم شيندو الياباني للزلازل، داعيةً الأهالي إلى توخّي الحذر تحسّباً لهزّات ارتدادية.