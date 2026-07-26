إنقاذ 37 شخصاً بعد غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين

تمكنت الفرق الصينية المختصة ، من إنقاذ 37 شخصاً صباح اليوم ، إثر غرق سفينة فيتنامية بعد تعرضها لمشاكل في المياه القريبة من شعاب "يونغشو" في جزر نانشا في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " عن السلطات المحلية في مدينة سانشا الصينية أن جميع الذين تم إنقاذهم من المواطنين الفيتناميين وكانوا على متن السفينة المتعثرة "كهوي نغوين 18" التي كان على متنها إجمالي 62 شخصا.

و ذكرت سلطات البحث والإنقاذ البحري في سانشا إن "كهوي نغوين 18" ،هي سفينة مسجلة في فيتنام طولها 69.9 متراً وعرضها 10.8 أمتار، وبحمولة إجمالية تبلغ 999 طنا، و نوهت بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.