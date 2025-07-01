الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في باكستان

أدانت دولة الإمارات، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قافلة عسكرية في باكستان، كما عبرت عن تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا انفجار مصنع بولاية تيلانغانا.

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم والجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال الجيش الباكستاني إن انتحارياً استهدف رتلاً عسكرياً بسيارة ملغومة في بلدة قرب الحدود مع أفغانستان، السبت، ما أدى إلى مقتل 16 جندياً.

وأضاف الجيش في بيان أن الهجوم وقع بمنطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالية.

وتابع قائلاً: «أُصيب (أيضاً) في هذا الهجوم المأساوي والهمجي ثلاثة من المدنيين الأبرياء، هم طفلان وامرأة، بجروح بالغة».

وذكر الجيش أن قواته قتلت 14 مسلحاً في عملية شنها في المنطقة عقب الهجوم.

في الأثناء، أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في باكستان، إحباط هجوم إرهابي كبير، وتصفية مسلحين اثنين خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن بمدينة بيشاور استناداً إلى معلومات استخباراتية.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية أن المسلحين كانا يخططان لشن هجوم واسع على هدف حساس في المدينة، وقد تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وسترة ناسفة، وبندقية رشاشة، ومسدس، وعدة طلقات ذخيرة حية كانت بحوزة المسلحين.

إلى ذلك، عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا انفجار مصنع بولاية تيلانغانا، جنوب الهند، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.