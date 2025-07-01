الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في باكستان

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وتابع قائلاً: «أُصيب (أيضاً) في هذا الهجوم المأساوي والهمجي ثلاثة من المدنيين الأبرياء، هم طفلان وامرأة، بجروح بالغة».
وذكر الجيش أن قواته قتلت 14 مسلحاً في عملية شنها في المنطقة عقب الهجوم.
وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية أن المسلحين كانا يخططان لشن هجوم واسع على هدف حساس في المدينة، وقد تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وسترة ناسفة، وبندقية رشاشة، ومسدس، وعدة طلقات ذخيرة حية كانت بحوزة المسلحين.
إلى ذلك، عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا انفجار مصنع بولاية تيلانغانا، جنوب الهند، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.