صادرات كوريا الجنوبية من الأدوية تتجاوز 10 مليارات دولار

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا الجنوبية من الأدوية تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي، للمرة الأولى العام الماضي، في حين ارتفع إنتاج هذه المنتجات أيضا إلى مستوى قياسي جديد.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية، والتي أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، صدرت الشركات الكورية الجنوبية أدوية بقيمة إجمالية 44ر10 مليارات دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 4ر12% عن عام 2024.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر5% على أساس سنوي، لتصل إلى 93ر8 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري من هذه الفئة من المنتجات ارتفع بنسبة 41.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وتصدرت الأدوية الحيوية الصادرات، مدعومةً بحصة سوقية متنامية لمنتجي الأدوية الحيوية المماثلة المحليين وتحسن القدرة التنافسية لقدراتهم في مجال التطوير والتصنيع التعاقدي.

وأنتجت كوريا الجنوبية أدوية بقيمة 8ر33 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. وقالت الوزارة إن هذا الرقم يمثل أعلى رقم سنوي منذ أن بدأت الحكومة في تجميع هذه الإحصاءات في عام 1998.

وسجل نمو الإنتاج أسرع وتيرة في مجال الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والمنتجات الدوائية الجاهزة، حيث ارتفع بنسبة 3ر5% و7ر3%، على الترتيب مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوزارة أن متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج الأدوية بلغ 7.3% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أعلى من الرقم المقابل للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، الذي بلغ 4.6%.

ووفقا للبيانات، كانت هناك 4 شركات، من بينها شركة "سيلتريون" وشركة "هانمي فارم"، تجاوز إنتاجها السنوي تريليون وون في عام 2025.