وفاة 40 شخصاً إثر سقوط حافلة في جنوب غربي باكستان

لقي 40 شخصاً مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، جرّاء انحراف حافلة ركاب وسقوطها في وادٍ ضيق في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال شاهد ريند، المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، إن سائق الحافلة فقد السيطرة على الحافلة، التي كانت متجهة من كويتا إلى بيشاور، ما أدى لسقوطها في الوادي الواقع بمنطقة دانا سار النائية، قرب الحدود بين إقليمي بلوشستان وخيبرباختونخوا.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.

وأعرب رئيس وزراء إقليم بلوشستان، سرفراز بوغتي، في بيان، عن أسفه لحالات الوفاة، وأمر السلطات بضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة.