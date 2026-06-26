زلزال قوته 6.6 درجات يهز جنوب الفلبين ولا تحذير من تسونامي

قال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز جزيرة مينداناو جنوب الفلبين اليوم الجمعة.
وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد 90 كيلومترا جنوب غربي جزيرة بالوت في إقليم دافاو أوكسيدنتال، وعلى عمق 10 كيلومترات، مضيفا أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية، دون وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
ويأتي هذا الزلزال القوي بعد أسابيع من زلزال قوته 7.8 درجات هز أيضا مينداناو في الثامن من يونيو. وذكرت وكالة الدفاع المدني الفلبينية أن حصيلة ضحايا زلزال الثامن من يونيو حزيران ارتفعت إلى 81 وفاة وأكثر من ألف مصاب.