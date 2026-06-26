زلزال قوته 6.6 درجات يهز جنوب الفلبين ولا تحذير من تسونامي

​قال معهد الفلبين ‌لعلم ​البراكين والزلازل إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز جزيرة مينداناو جنوب الفلبين اليوم ⁠الجمعة.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد 90 كيلومترا ‌جنوب غربي جزيرة بالوت في إقليم دافاو ‌أوكسيدنتال، وعلى عمق 10 ‌كيلومترات، مضيفا أنه ‌من المتوقع ‌حدوث هزات ارتدادية، دون وجود ​تهديد ‌بحدوث ​موجات مد عاتية (تسونامي).

ويأتي هذا ⁠الزلزال القوي بعد أسابيع من ​زلزال ⁠قوته 7.8 ⁠درجات هز أيضا مينداناو في الثامن ⁠من يونيو. وذكرت وكالة الدفاع المدني الفلبينية أن حصيلة ضحايا زلزال الثامن من ‌يونيو حزيران ارتفعت إلى 81 ​وفاة وأكثر من ألف مصاب.